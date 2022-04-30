عائلة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا تؤكد وفاته

المصدر: وكالات

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أعلنت عائلة وكيل اللاعبين الشهير الإيطالي، مينو رايولا اليوم السبت، وفاته عن عمر ناهز 54 عاما، بعد تضارب الأنباء حول حالته الصحية في الأيام والساعات الماضية.

وقالت العائلة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لمينو رايولا على موقع "تويتر" عصر اليوم السبت: "ببالغ الأسى ننعى أفضل وكيل لاعبين في عالم كرة القدم".

وتابعت "لقد قاتل مينو رايولا حتى النهاية بالقوة نفسها التي اعتمدها في استراتيجيات التفاوض للدفاع عن حقوق جميع وكلائه من اللاعبين. لقد منحنا دائما الشعور بالفخر".

وأضافت "خلال عمله لامس مينو تفاصيل حياة لاعبيه، وكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم الحديثة. سيبقى دوره المهم للأبد".

وأتم البيان "نشكر الجميع للدعم الهائل خلال هذه الأوقات الصعبة، ونطلب احترام خصوصية العائلة والأصدقاء في لحظة الحزن هذه".

وكانت أنباء قد انتشرت قبل ثلاثة أيام حول وفاة رايولا، لكن حساب الوكيل الشهير الذي يدير أعمال لاعبين معروفين مثل الفرنسي بول بوغبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والنرويجي إيرلينغ هالاند على "تويتر" نفى حينها هذه الأنباء، قبل تأكيد الخبر اليوم.

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