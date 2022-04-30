ناجلسمان يرد على إمكانية رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة

المصدر: البيان

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علق المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان، على إمكانية رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق الألماني الصيف المقبل.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال يوليان ناجلسمان خلال تصريحات لصحيفة "SPORT" الإسبانية، رداً على سؤال حول إمكانية رحيل ليفاندوفسكي وانضمامه إلى برشلونة: "التجديد مع ليفاندوفسكي أولوية، من الجيد دائماً أن يكون للنادي خطة وأتمنى أن نتوصل إلى اتفاق معه، أريد تمديد عقد ليفاندوفسكي وهذه هي وجهة نظري".

وأعرب ناجلسمان عن غضبه من تكرار الأسئلة حول مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، حيث قال: "لقد قلتها 50 مرة على الأقل من قبل، بالطبع أتمنى أن يبقى ولم يتغير شيء هذا الأسبوع".

ويحاول بايرن ميونخ خلال الفترة الحالية الوصول لاتفاق مع ليفاندوفسكي من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي مع البافاري بنهاية الموسم المقبل 2023.

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