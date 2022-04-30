«هاتريك» السلة يثير الشكوك حول ميسي (فيديو)

المصدر: البيان

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حقق مقطع فيديو نشره النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان عبر حسابه على «إنستغرام» أثناء تسديده ثلاث ركلات في سلة سوداء، مشاهدات كبيرة وصلت إلى 42 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة الفيديو ومهارة ميسي غير العادية، حيث قال البعض إن الفيديو ليس حقيقياً كونه إعلان ترويجي لشركة «أديداس»، فيما أكد البعض الآخر أن الفيديو حقيقي خاصة أن التسديدات جاءت من أفضل لاعب في العالم.

واعتبر المشككون أن لقطات الفيديو تم التلاعب به، لأن دقة التسديدات صعبة وتتابعها سريع.

الجدير بالذكر أن ميسي يقدم أقل مواسمه في مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي أثر على المعدل التهديفي للنجم الأرجنتيني، وهو ما دفع جماهير العملاق الفرنسي لمطالبة الإدارة برحيله، خاصة أنه لم ينجح في صناعة الفارق مع البي سي جي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

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