5 مشاهد إنسانية بالملاعب الأوروبية في رمضان

المصدر: دبي - علي الظاهري

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لا شك في أن العديد من اللاعبين المسلمين في أوروبا قد يواجهون مشقة الصيام بسبب خوض المباريات إلى جانب التدريبات في نهار شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا العام تميز بوجود مشاهد إنسانية تضامناً مع المحترفين الصائمين من العرب والمسلمين في عدد من الدوريات الأوروبية وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم قائمة من اللاعبين المسلمين وأبرزهم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والفرنسي بول بوجبا، والمصري محمد النني والسنغالي ساديو ماني وغيرهم. ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز 5 مشاهد اختزلتها ملاعب أوروبا في شهر رمضان.

الدوري الألماني

في سابقة قد تعد الأولى من نوعها في تاريخ الدوري الألماني، أوقف حكم مباراة ماينز وأوغسبورغ، المباراة قليلاً كي يتمكن قائد فريق ماينز موسى نياكاتي كسر صيامه والإفطار مع دخول موعد الأذان، وفسر حكم اللقاء ماتياس يولينبيك بعد المباراة تصرفه، بأن اللاعب سأله قبل المباراة إن كان بإمكانه التوقف للشرب قليلاً عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان، ولم يتردد الحكم من جهته إطلاقاً في الموافقة، وحينما توقف اللعب أعطاه الإذن وانتظره حتى انتهى من الإفطار.

ولاقى الموقف استحسان وإعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع والذي ظهر فيه لاعب ماينز موسى نياكاتي وهو يفطر وبجانبه زميله حارس المرمى، وبعد شرب الماء واصل اللاعب اللقاء بشكل طبيعي.

ليستر وكريستال بالاس

وشهد الدوري الإنجليزي العديد من المواقف الإنسانية سواء من حكام أو مدربين مع الصائمين، وأوقف حكم مباراة بيرنلي وساوثهامبتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، اللقاء بعض الدقائق من أجل إفطار اللاعبين الصائمين، ومن بينهم لاعب ساوثهامبتون النرويجي محمد اليونسي والمغربي الأصل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يفطر على تمر إلى جانب اللاعب التونسي - الفرنسي يان فاليري.

وفي الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً في مباراة إيفرتون وبيرنلي، قرر الحكم منح لاعب خط وسط إيفرتون عبدالله دوكوري الفرصة للإفطار وقت أذان المغرب بعد إصرار اللاعب المالي الذي مثل المنتخبات الفرنسية في مراحل الناشئين على الصيام في شهر رمضان رغم خوض مباراة رسمية.

وتكرر المشهد في الجولة 33 من «بريميرليغ»، إذ توقف اللعب قليلاً عند حلول أذان المغرب في مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس التي أدارها الحكم جراهام سكوت، كي يفطر كل من ويسلي فوفانا الفرنسي المسلم لاعب ليستر سيتي، وشيخو كوياتيه لاعب كريستال بالاس إذ خاضا اللقاء وهما صائمان.

تدريبات ليفربول

وتضم الأندية الإنجليزية العديد من اللاعبين المسلمين، ومن بينهم فريق ليفربول الذي يضم نحو 4 لاعبين مسلمين في صفوفه وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب الغيني نابي كيتا والفرنسي إبراهيما كوناتي، وحرص النادي على تسهيل الأمور على اللاعبين المسلمين في الفريق لكي يتمكنوا من الصوم أثناء التدريبات والمباريات حسب تصريحات إعلامية أدلى بها ساديو ماني، إذ تحدث قبل بداية الشهر مع المدرب عن تغيير جدول التدريبات لكي يصبح الوضع أسهل بالنسبة للاعبين الصائمين، واعترف اللاعب بصعوبة الصوم أثناء التدريبات واللعب في شهر رمضان إلا أن تجاوب النادي والمدرب يورغن كلوب أسهم في تخفيف المشقة عليهم.

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