تسريب صور قميص ريال مدريد «الاحتياطي» في الموسم الجديد

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صوراً لقميص ريال مدريد «الاحتياطي»، الذي سيرتديه لاعبو الميرنغي في الموسم المقبل.

ونشر موقع "Footy Headlines" المتخصص في قمصان الفرق الرياضية، صوراً مسربة لقميص ريال مدريد الجديد، الذي حمل ألوان «البنفسجي الفاتح»، والأسود ناحية العنق ونهاية الأكمام، وبعض النقوش البسيطة في خلفية القميص.

وجاء قميص ريال مدريد الجديد من تصميم شركة «أديداس» العالمية، الراعي الرسمي لقمصان الميرنغي، كما تساهم شركة طيران الإمارات في إصدار القميص.

ويقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، حيث يكفيه التعادل في مباراة اليوم السبت أمام إسبانيول من أجل التتويج رسمياً بلقب «الليغا».

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