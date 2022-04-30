بوتشيتينو يتراجع عن تصريحاته بشأن استمرار مبابي مع باريس

المصدر: البيان

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تراجع ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن التصريحات التي أطلقها بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب البي سي جي.

وكان بوتشيتينو سُئل عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، ورد المدرب قائلاً: "بنسبة 100% أنا وكيليان مستمرين في باريس"، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً في ظل غموض موقف مبابي مع باريس سان جيرمان حتى الآن، وارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

ورد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خلال الساعات الماضية، على تصريحات بوتشيتينو، حيث قال: "بعض المدربين لا يعرفون الحقائق".

وخرج بوتشتينو في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، قائلاً: "لم أقل إن مبابي سيكون معنا في الموسم المقبل بنسبة 100%، لم تكن هذه رسالتي، بل الإجابة كانت بشأن مباراة ستراسبورج، وليس الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفشل مسؤولو النادي الفرنسي حتى الآن في إقناع اللاعب الشاب بتوقيع عقد جديد رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي عرضت عليه.

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