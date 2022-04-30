سان جيرمان يفشل في عبور ستراسبورج في الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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فرض ستراسبورغ تعادلاً قاتلاً على ضيفه باريس سان جرمان في مباراته الاولى بعد احرازه لقبه العاشر 3-3 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 23 و64، رافعا رصيده في صدارة الهدافين إلى 24 هدفا، وصناعته الهدف الثاني الذي المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي (64).

وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه المخضرم كيفن غاميرو (3)، وقَّلص الفارق بالنيران الصديقة عبر لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي (75 خطأ في مرمى فريقه (75)، قبل أن يدرك التعادل عبر البديل أنتوني كاسي (90+2).

ورفع سان جرمان رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة، فيما حافظ ستراسبورغ على آماله بدخول سباق المراكز الأوروبية بعدما تقدم للمركز الخامس موقتاً برصيد 57 نقطة متساوياً مع نيس السادس الذي يحلّ ضيفاً على بوردو الأحد ومتأخراً بفارق نقطتين عن موناكو الرابع الذي يستضيف أنجيه في اليوم ذاته.

وفشل سان جرمان الذي لعب بتشكيلة اساسية بخلاف المتوقع بعدما حسم لقبه العاشر في الدوري بتعادله مع لنس 1-1 في المرحلة الماضية، في تكرار انتصاره على ستراسبورغ بعدما كان فاز عليه 4-2 في المرحلة الثانية.

في المقابل، جمع ستراسبورغ الذي تفادى خسارته الثاني توالياً بعد سقوطه أمام ليل صفر-1 في المرحلة الماضية، 57 نقطة في "ليغ1" هذا الموسم في ثاني أفضل حصاد له منذ موسم 1996-1997 حيث حلّ تاسعاً (60 نقطة).

وفشل ستراسبورغ في الحفاظ على تقدمه السريع بعد ثلاث دقائق من صفارة البداية عبر غاميرو، فعادل سان جرمان بفضل المتألق مبابي، في شوط أوّل لم يظهر خلال بطل فرنسا على قدر سمعته لكنه حدّ خلاله من طموحات على مضيفه.

واستغل غاميرو سرعته وكرة في العمق من المدافع لوكاس بيرين فتخلص من بريسنل كيمبيبي وسددها قوية بيمناه فشل حارس المرمى الدولي الإيطالي العملاق جانلويجي دوناروما في صدها.

وبات ابن الـ 34 عاماً الذي سجل هدفه العاشر هذا الموسم، أول لاعب ارتدى القميص الباريسي يسجل ذهاباً وإياباً في مرماه منذ لاعب غانغان برونو رودريغيز موسم 2000-2001.

وألغى الحكم الهدف الثاني لستراسبورغ بسبب حالة تسلل على الهداف أدريان توماسون الذي تسلم تمريرة في العمق من لودوفيك أجورك وتلاعب بقائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس وسدد كرة اصطدمت بالاخير وهزت الشباك (10).

ومن أوّل فرصة خطرة ادرك سان جرمان التعادل بعد هجمة قادها البرازيلي نيمار من منتصف الملعب ومرر إلى مبابي المندفع بسرعة فتوغل داخل المنطقة وسددها بين قدمي الحارس البلجيكي ماتز سيل (23).

وحاول البوسني سانجين بركيتش اعادة ستراسبورغ إلى المقدمة بتسديدة من 20 متراً مرت بمحاذاة عارضة الحارس دوناروما (56).

وردّ سان جرمان بهدفين، الأول بعد لعبة مشتركة بدأها نيمار على بعد 20 متراً بتمريرة رائعة إلى مبابي فمررها الأخير عرضية الى حكيمي الذي تابعها في الشباك (64) في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم، والثاني عبر بطل مونديال روسيا 2018 مستغلاً تمريرة خاطئة إلى الخلف من المدافع الغاني ألكسندر دجيكو فانفرد بالحارس وسدد إلى يمينه (68)، في هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه معززاً صدارته للهدافين بـ 24 هدفاً.

كما سجل الدولي الفرنسي هدفه الخامس في مرمى ستراسبورغ والـ131 في "ليغ1" فأصبح ثاني أفضل الهدافين في القرن الحالي بعد مهاجم سان جرمان السابق الاوروغوياني إدينسون كافاني (138)، حسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات.

وانعش ستراسبورغ آماله بالعودة بتسجيله هدف تقليص الفارق عبر النيران الصديقة بعدما حوّل فيراتي رأسية البديل السنغالي حبيب ديالو بالخطأ في مرمى فريقه (75)، قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة من البديل الآخر كاسي اثر تمريرة عرضية من القائد ديميتري لينار.

وأنقذ سيلس مرمى ستراسبورغ من هدف الفوز بتصديه لتسديدة قوية للارجنتيني ليونيل ميسي من داخل المنطقة (88).

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