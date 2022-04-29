أحذية مشاهير الرياضة النادرة في معرض بمدينة ملبورن

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشكّل حذاء رياضي كان نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان ينتعله وتُطلق عليه تسميه "موناليزا الأحذية الرياضية" أحد أبرز محتويات معرض افتتح اليوم الجمعة في ملبورن، ويضم كذلك نحو 100 زوج آخر من الأحذية الرياضية النادرة.

وتتولى تنظيم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام دار المزادات عبر الإنترنت العملاقة "إي باي".

وقال خبير الأحذية الرياضية في "إي باي" اليستر لو خلال افتتاح هذا المعرض في برونسفيك بضواحي مدينة ملبورن الأسترالية إن المعرض يتضمن "بعض أندر الأحذية الرياضية وأكثرها شهرة في العالم".

ومن بين المعروضات حذاء "اير جوردن" الذي انتعله النجم عام 1985 ووصفه الخبير بأنه "موناليزا الأحذية الرياضية"، بالإضافة إلى زوج مماثل تم بيعه عام 2020 مقابل 560 ألف دولار.

كذلك يتضمن المعرض مجموعة "كولدج دروب آوت بابيستاس" لكانييه ويست. وقد بيع زوج من الأحذية التي انتعلها مغني الراب بمبلغ 1,8 مليون دولار في مزاد العام الماضي.

وسبق وأن بيع حذاء رياضي لأسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردن بمبلغ 1.47 مليون دولار في مزاد علني العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز