ماذا اشترط كلوب على إدارة ليفربول لتجديد عقده؟

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "ذا أثليتك" تفاصيل تجديد المدرب الألماني يورغن كلوب لعقده الجديد مع ناديه ليفربول،

وقالت الصحيفة إن إدارة ليفربول لم تشأ أن تلهي كلوب عن فترة الحسم في الموسم، وقررت فتح موضوع العقد الموسم المقبل، لكن المدرب الألماني أصر على التفاوض الآن، مع إدارة ناديه.

وقد يكون السبب الرئيسي وراء إصرار كلوب على التجديد الآن، هو رفع الروح المعنوية للجماهير واللاعبين، في آخر أسابيع الموسم، لعلها تساعد في تحقيق الرباعية التاريخية التي يسعى لها.

ويأتي توقيع كلوب في وقت مهم بالموسم، حيث ينافس الفريق على 3 جبهات، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما قالت الصحيفة وفقا لسكاي نيوز عربية إن كلوب لم يحصل على زيادة في الراتب من تجديد العقد، ولكنه أصر على أن يتقاضى مساعدوه زيادة، مجموعها مليوني جنيه أسترليني.

ويتقاضى كلوب 16 مليون جنيه إسترليني سنويا، أو ما يقارب 330 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو أعلى راتب أسبوعي في ليفربول.

وفي 2019، كان كلوب قد جدد عقده حتى 2024، بزيادة أكثر من 50 بالمئة في الراتب، بعد أشهر من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

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