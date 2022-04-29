بمقابل خيالي.. أغنى رجل في إنجلترا يتقدم بعرض لشراء تشيلسي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم جيم راتكليف رجل الأعمال البريطاني ومالك مجموعة إينيوس، بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني، لينضم إلى قائمة الراغبين لشراء النادي الإنجليزي.

ويتنافس راتكليف مع 3 كيانات أخرى ترغب في الاستحواذ على تشيلسي، وذلك بعدما تم عرض النادي للبيع من قبل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في أعقاب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعقيباً على عرضه لشراء تشيلسي، قال راتكليف: "عرضنا هو العرض البريطاني الوحيد لشراء النادي، نرغب في أن يستمر تشيلسي تحت الإمارة الإنجليزية، وهدفنا ليس جني المال فقط لأننا نجنيه بطرق أخرى".

وتعهد راتكليف بتوجيه 2.5 مليار جنيه إسترليني للصندوق الخيري لدعم ضحايا الحرب، إلى جانب مبلغ 1.75 مليار جنيه آخر، للاستثمار المباشر في تشيلسي على مدى 10 سنوات مقبلة.

وصُنف راتكليف في وقت سابق كأغنى شخص في المملكة المتحدة، إذ بلغت ثروته 21.05 مليار جنيه إسترليني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز