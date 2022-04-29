مانشستر يونايتد يُعلن موعد رحيل رانجنيك لتدريب منتخب النمسا

المصدر: البيان

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أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسمياً، أعلن خلاله تولي مدربه الحالي رالف رانجنيك، المسؤولية الفنية لمنتخب النمسا بعد انتهاء الموسم الجاري.

وقال اليونايتد في بيانه الرسمي أن المدرب الألماني سيتولى تدريب منتخب النمسا مع نهاية شهر مايو المقبل، ليبدأ مشواره مع المنتخب النمساوي قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف البيان أن رانجنيك وقع عقداً لمدة عامين مع منتخب النمسا، بالإضافة إلى وجود بند يسمح بالتمديد لعامين آخرين إذا نجح في قيادته لكأس أمم أوروبا 2024.

وأكد البيان أن المدرب سيتولى تدريب منتخب النمسا، بجانب استمراره مع اليونايتد كمستشار فني للنادي.

وأعلن مانشستر يونايتد قبل أيام تولي المدرب الهولندي إريك تين هاج، القيادة الفنية للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وكان رالف رانجنيك تم تعيينه مديراً فنياً لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الحالي، خلفًا للنرويجي أوله غونار سولشار.

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