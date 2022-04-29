بايرن ميونخ يُبلغ وكيل ليفاندوفسكي بموقفه من بيعه لبرشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عقد مسؤولو نادي بايرن ميونيخ، جلسة مع بيني زهافي وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم النادي الألماني، بهدف التفاوض حول تجديد عقده مع البافاري الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي البايرن أبلغوا الوكيل عدم رغبتهم في رحيل ليفاندوفسكي، وأكدوا على تمسكهم باستمراره.

ومن جانبه، أثار وكيل ليفاندوفسكي فكرة رحيل اللاعب عن البايرن، وعزمه على الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل، لكن مسؤولي البافاري أكدوا رغبتهم الشديدة في استمراره وتجديد عقده.

وسعى بيني زهافي خلال الاجتماع، التعرف على الطلبات المالية للبايرن من أجل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري لبرشلونة، ولكنه فشل في الأمر في ظل تمسك مسؤولو النادي الألماني باستمرار اللاعب المخضرم.

ومثل بايرن ميونخ خلال هذا الاجتماع، المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، والرئيس التنفيذي أوليفر كان.

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