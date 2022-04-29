تجديد عقد صلاح وماني.. شروط وضعها كلوب قبل التجديد مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، وضع بعض الشروط نظير موافقته على تجديد عقده مع الريدز.

وأعلن ليفربول أمس الخميس، تجديد عقد كلوب ليستمر المدرب الألماني في قلعة الأنفيلد حتى عام 2026 بعدما كان ينتهي عقده في 2024.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن شروط كلوب تمثلت في تجديد عقد ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني في ظل انتهاء عقودهما بنهاية الموسم المقبل، وإبرام عدد من الصفقات المميزة في الصيف المقبل، وأخيراً استمرار مساعديه ليندرز وبيتر كراويتز معه خلال فترته الجديدة.

وكان كلوب حقق 5 ألقاب مع ليفربول خلال السنوات الماضية وهي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي، والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

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