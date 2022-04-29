إبراهيموفيتش يزور رايولا في المستشفى بعد شائعات وفاته

المصدر: البيان

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زار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، وكيل أعماله مينو رايولا بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً.

وتداولت العديد من الأنباء التي تفيد بوفاة مينو رايولا أمس الخميس بعد صراع مع المرض، قبل أن يخرج بنفسه لينفي هذه الأخبار.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن إبراهيموفيتش أراد الاطمئنان على مينو رايولا في المستشفى التي يتواجد بها، بعد الشائعات التي تداولت حول وفاته.

وحرص إبراهيموفيتش بعد زيارته لرايولا في مستشفى سان رافاييل على الشد من أزره من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية التي يعاني منها بسبب مشاكل في الرئة، وتشجيعه على العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية من جديد.

ويعتبر إبراهيموفيتش أحد النجوم الذين يتولى مينو رايولا مهمة إدارة أعمالهم، إلى جانب عدد آخر من اللاعبين البارزين على رأسهم إيرلينج هالاند لاعب دورتموند، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

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