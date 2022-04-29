ليفربول يحتفي بفوز صلاح بجائزة لاعب العام بشعر لعنترة بن شداد

المصدر: البيان

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احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد حصوله على جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز لهذا الموسم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بشطر بيت من قصيدة لعنترة بن شداد.

ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها

وقال الريدز، عبر حسابه على تويتر: "ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها.." ... ،جائزة جديدة تضاف للملك المصري، محمد صلاح هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022".

ملكٌ حوى رتبَ المعالي كلها 👑



جائزة جديدة تضاف للملك المصري 🇪🇬



محمد صلاح هو لاعب العام في الجائزة المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022 👏 pic.twitter.com/u9Z27ANonn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 29, 2022

وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 في المئة من الأصوات متقدما على كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب يورجن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40 في المئة من الأصوات.

وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو آيار المقبل

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