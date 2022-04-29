ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. رونالدو يطارد صلاح

المصدر: البيان

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تقدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى ضيفه تشيلسي.

وأحرز رونالدو هدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر" أمام ضيفه تشيلسي (1-1) بتسديدة رائعة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، والمقدمة من منافسات الجولة الـ37 من "البريمير ليغ".

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 17 هدفا، ليتقاسم المركز الوصافة في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير.

بينما يتربع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 17 أهداف

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 15 هدفا

السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 14 هدفا

الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 12 هدفا

الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 12 هدفا

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

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