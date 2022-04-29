كاليست تحول من لاعب إلى حياة النجوم في دبي من تجارة الساعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كان رامون كاليست لديه العالم تحت قدميه كلاعب كرة قدم موهوب في سن المراهقة، ولقب بـ "ريان جيجز الجديد"، ولعب دور البطولة مع فريق شباب مانشستر يونايتد، وتدرب مع نجوم الفريق الأول كريستيانو رونالدو وواين روني، ولكنه في عام 2006، أجبرت إصابة رعب في الكاحل للنجم المولود في كارديف، على التقاعد المبكر.

في عام 2013، أطلق كاليست، شركته الخاصة لبيع الساعات الراقية، وحقق نجاحاً كبيراً، ويعيش اليوم حياة الأحلام في دبي، بينما يدير متجره المذهل للمجوهرات والاكسسوارات المصمّمة في قلب العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت صحيفة "ذا صن"، تقريراً عن اللاعب، وأشارت فيه أنه إذا كنت تبحث عن ساعة رولكس دايتونا كلاسيكية مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، أو حتى حقيبة يد جامع هيرميس بسعر يقارب 20 ألف جنيه إسترليني، فإن المحل العالمي في ساوث مولتون ستريت، هو المكان المناسب لهذا النوع من الفخامة.

وأوضحت الصحيفة أن عمل كاليست الحالي، سمح لعائلته بالاستمتاع بأسلوب حياة أكثر استدامة ما كان سيستمتع به إذا أستمر في كرة القدم، وفي حديثه إلى "ذا صن" من منزله في دبي، قال كاليست: "لطالما كانت الساعات شغفًا بالنسبة لي، وتعلمت المهنة بسرعة كبيرة، وأصبحت مهووسًا بالساعات الفخمة، ومن حسن الحظ أن العمل قد نما منذ ذلك الحين".

وأضاف: "أطلقنا مؤخرًا متجرًا فاخرًا للغاية في مايفير، ويسعدني أن أقول إنه يعمل بشكل جيد للغاية، ونبيع الساعات والمجوهرات الجميلة، ولدينا كمية معينة من الملحقات، بما في ذلك حقائب هيرميس، وهو أمر سنتوسع فيه لأنهم يبيعون بشكل جيد للغاية، ومقر مايفير، مع عدد العملاء الذين يدخلون من جميع أنحاء العالم ونوع العملاء الذين نجتذبهم، كان أمرًا رائعًا للأعمال".

وأخبر اللاعب الصحيفة، أنه يبيع الساعات من حوالي 50.000 إلى 70.000 جنيه إسترليني، وإنه غالبًا ما يحصل على بيع يتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني في سوق، حيث يمكن للعملاء جني الأموال من القطع التي أصبحت عناصر لهواة الجمع بمرور الوقت، وأن شركته تربح 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

وينظر كاليست إلى مسيرته الكروية بشغف، ويقول: "في عام 2000، وقعت عقدًا مع مانشستر يونايتد بحضور السير أليكس فيرجسون، وكانت تجربة رائعة"، ولكنه لم يلعب مع فريق يونايتد الأول، لكنه حصل على فرصة للتدريب مع بعض نجومهم، ومنهم روني ورونالدو.

وعن حياته الحالية، يقول كاليست: "أنا سعيد في دبي، وينمو أطفالي في بيئة جديدة، وأشعر أنني محظوظ لأنني في حققت ثروة لمساعدة نفسي وعائلتي، ودبي مكان جميل وآمن للغاية، فضلاً عن كونها مركزًا تجاريًا ضخمًا، وهناك فرص هنا وهناك، ولذا كان قرارًا شاملاً لعائلتي وأولادي الذين تفوقوا في المدرسة في دبي".

وأكمل: "مقارنة بالمكان الذي بدأت فيه عندما كنت أصغر سنا، تغيرت حياتي بشكل لا يصدق، وبنيت الآن شيئًا يدوم إلى الأبد، وعندما تلعب كرة القدم، يكون لديك مدة صلاحية معينة".

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