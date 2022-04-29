بسبب الإصابة.. انتهاء موسم سيرجي روبيرتو مع برشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة تلقى صدمة جديدة بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعبه سيرجي روبيرتو.

وبحسب صحيفة "SPORT" الإسبانية، فإن موسم سيرجي روبيرتو مع البرسا انتهى بسبب هذه الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أثناء تنفيذيه البرنامج النهائي الخاص بتعافيه من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة، تعرض لإصابة جديدة ستتسبب في غيابه فترة جديدة عن برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لاختبارات جديدة لتحديد الحجم الدقيق للإصابة، مشيرة إلى أن الإصابة الجديدة لسيرجي روبيرتو تأتي في أسوأ وقت ممكن بعدما توصل مسؤولو النادي الكتالوني مع اللاعب لاتفاق حول تمديد عقده لعام آخر بعدما استغرقت المفاوضات عدة أشهر.

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