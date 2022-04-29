تفوق ألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



تفوقت الفرق الألمانية بمواجهتي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلب آينتراخت فرانكفورت على وست هام الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، وفاز لايبزيغ على رينجزر الأسكتلندي بهدف دون رد.

في المباراة الأولى، حل آينتراخت فرانكفورت ضيفاً على وست هام، وباغت كناوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ثم تعادل ميشيل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 54 أضاف دايتشي كامادا هدف فرانكفورت الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب ريد بول آرينا، تغلب لايبزيغ على ضيفه رينجرز بهدف دون رد، جاء عن طريق أنجلينو في الدقيقة 85.

ومن المقرر أن تقام مواجهتي إياب الدور نصف النهائي من «اليوروباليج»، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي وست هام مع فرانكفورت في ألمانيا، بينما سيحل لايبزيغ ضيفاً على رينجرز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز