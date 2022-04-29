مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي ويقلص حظوظه في بلوغ دوري الأبطال

المصدر: البيان

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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي أقيمت مساء اليوم الخميس وانتهت 1/1، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي في الدقيقة 60 عن طريق ماركوس ألونسو، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلص مانشستر يونايتد فرص مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ابتعد عن المربع الذهبي، وبقى في المركز السادس بجدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 55 نقطة.

وعلى الجانب الآخر حافظ تشيلسي على تواجده بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

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