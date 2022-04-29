ثورة تغيير في باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان استقر على بيع أكثر من لاعب عقب نهاية الموسم الحالي، يأتي على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان استقر على إحداث ثورة تغيير، برحيل 6 لاعبين عن صفوف العملاق الفرنسي وهم نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه لياندرو باريديس والألماني يوليان دراكسلر ومواطنه تيلو كيهرير والفرنسي لايفن كورازاوا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار باريس سان جيرمان، جاء لإعادة بناء الفريق الفرنسي وتجديد الدماء.

وأشارت الصحيفة إلى نيمار الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، تقرر رحيله بسبب تراجع مستواه مع العملاق الفرنسي وعدم تقديمه المستوى المأمول، مشيرة إلى أن الهدف من التعاقد مع نيمار كان مساعدة باريس على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما لم يتحقق.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن المبلغ المقترح لبيع نيمار أقل بكثير من الذي تم دفعه لشرائه من برشلونة، وهو ما يؤكد تسجيل المهاجم البرازيلي لأكبر صفقة خاسرة.

وكشفت الصحيفة أن باريس يأمل في الحصول على مبلغ 90 مليون يورو نظير بيع نيمار، بعدما كان اشتراه من برشلونة بقيمة 222 مليون يورو قبل 5 أعوام، في صفقة أثارت ضجة كبيرة نظراً لقيمتها، حيث تعتبر هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، لتقدر الخسارة بما يقرب من 130 مليون يورو.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان هاجمت نيمار أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، وأطلقت ضده صافرات الاستهجان، وطالبت الإدارة برحيل اللاعب البرازيلي وكذلك أكثر من لاعب آخر، في أعقاب الخسارة من ريال مدريد وتوديع بطولة دوري أبطال أووربا مبكراً.

واستفز نيمار جماهير ناديه الفرنسي بعد صافرات الاستهجان ضده، حيث صرح أن عقده مع باريس لمدة 3 سنوات أخرى، لهذا ستتعب الجماهير من كثرة «الصفير».

وسجل نيمار مع باريس خلال الموسم الحالي 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى، خلال 19 مباراة شارك فيها مع العملاق الفرنسي.

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