تجديد عقد كلوب هاجس ليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

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يكثف نادي ليفربول مفاوضاته مع مدربه الألماني يورغن كلوب لتمديد عقده إلى ما بعد عام 2024، وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن مسألة تجديد عقد كلوب أصبحت ملحة بعد حضور مايك جوردون رئيس مجموعة «فينواي سبورتس جروب» المالكة لليفربول المواجهة أمام فياريال الإسباني في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وكان مارك كوسيسكي وكيل أعمال كلوب جالساً في مقصورة الاستاد، وليس على مسافة بعيدة من جوردون.

وأصبح ليفربول على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في غضون خمسة أعوام بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وتولى كلوب تدريب ليفربول في 2015 وقاد الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين ونهائي الدوري الأوروبي في الموسم الأول له، وجدد النادي عقد كلوب لمدة 4 أعوام ونصف العام في 2019.

وقاد كلوب فريقه ليفربول للفوز بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2019، وفي العام التالي أعاده إلى منصة التتويج في الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً.

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