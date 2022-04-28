بنزيما وصلاح على رأس قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الثنائي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومحمد صلاح لاعب ليفربول، هو الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال العام الحالي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما هو المرشح الأول للفوز بالجائزة عن عام 2022، ويليه محمد صلاح، ثم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة، أن تحقيق بنزيما للعديد من الأرقام القياسية هذا الموسم يقربه من الفوز بالجائزة، لعل أبرزها اقترابه من تجاوز رقم راؤول جونزاليس كثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد.

ويبتعد بنزيما عن راؤول بفارق 4 أهداف فقط، حيث يمتلك في رصيد 319 هدفاً في حين يقدر رصيد جونزاليس بـ 323 هدفاً، فيما يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 451 هدفاً.

ويتصدر بنزيما ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفاً، وكذلك ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفاً، وقاد المهاجم الفرنسي فريقه لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني بعد تسجيله هدفين، بالإضافة إلى صناعته 13 هدفاً هذا الموسم، بواقع 11 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني، وهدف في دوري أبطال أوروبا، ومثله في السوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح يعتبر الأوفر حظاً بعد بنزيما للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك بعد تألقه الكبير مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 22 هدفاً، بخلاف تسجيله 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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