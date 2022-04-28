اهتمام إيطالي بضم مصطفى محمد مقابل مبلغ مالي ضخم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية تركية، أن هناك نادي إيطالي يسعى للظفر بخدمات الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "Fotomaç" التركية فإن نادي أتالانتا الإيطالي متمسك بضم مصطفى محمد، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن أتالانتا سيفتح خط المفاوضات من جديد مع جالاتا سراي عقب نهاية الموسم الحالي، بعدما قدم من قبل عرضاً بقيمة 5.5 مليون يورو نظير شرائه، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي على استعداد لرفع المقابل المادي.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة يناير 2021 قادماً من الزمالك المصري، قبل أن يقوم النادي التركي بتنفيذ بند الشراء الموجود في عقد الإعارة.

وارتبط اسم مصطفى محمد بالانتقال لعدة أندية أوروبية الصيف المقبل، تحديداً في الدوري الفرنسي مثل أولمبيك مارسيليا وليل وبوردو وليون.

وينتهي تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي بنهاية موسم 2024.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي خلال الموسم الحالي في 37 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

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