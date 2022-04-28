كلوب بعد تجديد عقده مع ليفربول: جلسة «المطبخ» مع زوجتي حسمت قراري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع الريدز حتى عام 2026.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "زوجتي كانت سبباً رئيسياً في تجديد تعاقدي مع ليفربول".

وتابع: "جلسنا في المطبخ على الطاولة، وقالت لا يمكنني رؤيتنا نغادر هذا المكان، وهو ما ساهم في تجديد عقدي".

وأكمل: "بيب ليندرس مساعدي كان سبباً رئيسياً أيضاً في تجديد تعاقدي مع ليفربول، هذا الرجل متحمس وعلاقتنا تتجاوز كرة القدم، عندما قال نعم إنه معي في تجديد عقدي، كان ذلك يعني فوراً أننا منفتحون على المحادثات".

وأضاف: "عند عرض المُلاك إمكانية التجديد، سألت نفسي هل لدي الطاقة لتقديم ما يطلبه هذا المكان الرائع؟ حقيقةً لم أكن بحاجة لوقت طويل للإجابة، أنا أحب المكان هنا وأشعر أنني على أفضل حال".

وأتم: "هذا التجديد مختلف عن السابق بسبب طول الفترة التي قضيناها معاً، كان علي أن أطرح على نفسي السؤال هل من المناسب لليفربول أن أبقى لفترة أطول، جنباً إلى جنب مع مساعديّ الإثنين، بيب ليندرز وبيت كراويتز؟ وتوصلنا للإجابة التي كانت نعم".

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