جالاتا سراي يهتم بالتعاقد مع النني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية تركية، أن هناك العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي بداية من الصيف المقبل، استغلالا لانتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "A Spor" التركية، أن النني من ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف جالاتا سراي، لتدعيم خط وسط الفريق التركي بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن جالاتا سراي سيتخذ بعض الإجراءات من أجل التعاقد مع النني، الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النني خلال الفترة الأخيرة، أن رغبته تكمن في توقيع عقد جديد مع أرسنال والاستمرار بين صفوف النادي الإنجليزي لفترة جديدة.

وانضم النني إلى صفوف أرسنال صيف 2016 قادماً من بشتكاش التركي، وشارك اللاعب المصري مع أرسنال في التشكيل الأساسي خلال المواجهتين الأخيرتين أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، وقدم أداءً رائعاً ساعد فريقه على اقتناص الست نقاط خلال المباراتين.

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