بوتشيتينو عن مستقبل مبابي: باقٍ مع باريس بنسبة 100 %

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو، حالة من الجدل بعدما ألمح لإمكانية استمرار الفرنسي كيليان مبابي مع العملاق الباريسي لفترة جديدة.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وعدم الوصول لاتفاق معه بشأن التجديد.

وسُئل بوتشيتينو عن مستقبله ومبابي مع باريس سان جيرمان، فأجاب المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هو وأنا لدينا فرصة بنسبة 100% للبقاء هنا في باريس".

وتابع: "ما أشعر به وأدركته، وأيضاً لأنني لا أستطيع أن أتمنى أي شيئاً آخر، أعتقد أن مبابي سيبقى بنسبة 100٪ مع باريس في الموسم المقبل".

وأكمل: "في كرة القدم يمكنك أن تتوقع الكثير من الأشياء".

وبسؤاله عن إمكانية تدريب ريال مدريد خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، رفض ماوريسيو الإجابة على السؤال، وقال: "لدي احترام كبير لأنشيلوتي، هو مدرب رائع، أتمنى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثله في كرة القدم".

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