رسمياً.. ليفربول يعلن تجديد عقد كلوب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي ليفربول بياناً رسمياً، أعلن خلاله تجديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب حتى عام 2026.

وكان عقد كلوب ينتهي مع ليفربول في يونيو 2024، قبل أن يوقع المدرب الألماني على عقد جديد مع الريدز يستمر بموجبه حتى شهر يونيو 2026.

ووفقًا لبيان ليفربول الرسمي، فإن كلوب وقع على عقده الجديد مع ليفربول بالفعل، على أن يستمر رفقته الثنائي المساعد له، بيب ليندرز وبيتر كراويتز.

يذكر أن كلوب ينافس مع ليفربول على ثلاثة ألقاب جديدة هذا الموسم، بعدما وصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب وجود الريدز في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وكذلك وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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