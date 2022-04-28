الطبيب المعالج للإيطالى مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير ينفي وفاته

المصدر: وكالات

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رد ألبرتو زانجريلو الطبيب المعالج للإيطالى مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، داخل مستشفى سان رافاييل فى ميلانو على أخبار وفاة وكيل اللاعبين بعد صراع طويل مع المرض.

زانجريلو قال فى حديث لشبكة "سكاى": أنا غاضب من المكالمات الهاتفية من الصحفيين الذين يتكهنون بحياة رجل يكافح من أجل البقاء".

نشر رايولا تغريدة له على الصفحة الرسمية له موقع تويتر: "الحالة الصحية الحالية، لأولئك الذين يتساءلون، لقد قتلونى مرة ثانية بعد 4 أشهر من الشائعة الأولى.. يبدو أننى قادر على الحياة".

وكانت وسائل وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية أعلنت اليوم الخميس، وفاة وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا عن عمر ناهز 54 عاما.

وأوضحت التقارير، أن رايولا توفي بسبب المرض، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض خطير في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا.

ويعد رايولا من أشهر وأبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في التاريخ، وكان وكيلا لعدد من نجوم الساحرة المستديرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش، إيرلينج هالاند وبول بوغبا.

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