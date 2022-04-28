كلوب يتجاهل صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

المصدر: وكالات

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أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيدا بالسنغالي ساديو ماني، مؤكداً أن الفريق عليه أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل أن يفوز ماني بالكرة الذهبية.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة أن المباراة تمثل نصف الطريق للتأهل للنهائي مشددا أن هناك شوطا آخر صعبا على اللاعبين أن يحققوا الفوز به من أجل التأهل.

وتابع أن ليفربول سيسافر وستكون الأجواء صعبة بالتأكيد لذلك لابد من التركيز والهدوء من أجل تحقيق الفوز.

وعن ساديو ماني نجم الفريق فأكد أنه للاعب مميز للغاية ويسعي باستمرار من أجل إحراز الأهداف و تحقيق الفوز مشددا أن ماني لديه الشغف بشكل دائم لتحقيق الفوز.

وأضاف أن الفريق عليه أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل أن يفوز ماني بالكرة الذهبية قائلا: “أعتقد أن الوضع يسير على هذا النحو، ماني يسعي لخدمة الفريق وهذا أكثر ما احبه”.

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