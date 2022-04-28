محمد صلاح يحرز رقما غائبا عنه هذا الموسم في دوري الأبطال

المصدر: البيان

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سجل النجم المصري، محمد صلاح، رقما غائبا عنه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول وضيفه فياريال، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وحقق ليفربول الأهم ووضع قدما في المباراة النهائية بفوزه المستحق على فياريال 2-0، وكان صلاح وراء تسجيل المهاجم السنغالي ساديو ماني، للهدف الثاني لـ"الريدز".

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات وفقا لروسيا اليوم، أن صلاح نجح للمرة الأولى هذا الموسم، في صناعة هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما قدم تمريرة حاسمة لماني في لقاء فياريال.

وتمكن صلاح هذا الموسم من إحراز 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة الهدافين، كما زار الشباك 8 مرات في دوري الأبطال رفقة "الريدز".

ومن المقرر أن يستضيف فياريال نادي ليفربول في مباراة العودة الثلاثاء المقبل، وسيصعد الفائز من هذه المواجهة للنهائي لمقابلة المتأهل من مباراة الدور نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، علما بأن الأخير فاز ذهابا في ملعبه، بنتيجة 4-3.

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