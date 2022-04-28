الفرنسي كليمنت توربان يدير نهائى دورى أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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يدير الفرنسى كليمنت توربان نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل والمقرر إقامته على ملعب "دو فرانس"، فى العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لإذاعة "راديو ماركا" الإسبانية.

وانتهت مواجهات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، بفوز مانشستر سيتى على ريال مدريد 4-3 بملعب "الاتحاد"، فيما تغلب ليفربول على فياريال 2-0 فى ملعب "أنفيلد".

ومن المقرر أن تقام مباريات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بين ريال مدريد ومانشستر سيتى وفياريال وليفربول يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب، لتحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن الحكم الفرنسى كليمنت توربان أدار 5 مباريات فى دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، منها لقاء الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسى فى دور الثمانية، برشلونة ودينامو كييف، وكذلك ميلان ضد بورتو، وأتلتيكو ضد بورتو في دور المجموعات.

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