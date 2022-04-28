هل اقترب محرز من الريال.. بماذا كان يهمس له أنشيلوتي؟

المصدر: البيان

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صنعت الصورة الصورة، التي جمعت مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت التعليقات بخصوصها، غير إنها صبت في وعاء واحد وهو اهتمام ريال مدريد بضم محرز فور افتتاح “الميركاتو” الصيفي المقبل.

واقتراب أنشيلوتي منه عقب صافرة النهاية يؤكد أن الأمور تكون قد حسمت بنسبة كبيرة، وذلك حسب ما جاء في التعليقات “الفايسبوكية”، حيث ظهر أنشيلوتي وهو يمسك بيد محرز، في صورة لم تمر على المصورين العالميين، حيث كان الإيطالي يهمس في أذن محرز، وظهر الأخير مركزا في كلام التقني الإيطالي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد كشفت قبل أربعة أيام عن رغبة النادي الملكي في التعاقد مع محرز في “الميركاتو” الصيفي، حيث أكدت ذات الوسائل الإعلامية عن دخول قائد "المحاربين" اهتمامات ريال مدريد مؤخرا، مؤكدة أن أيام محرز بألوان السيتي صارت معدودة على اعتبار أن عقده ينتهي في الموسم المقبل.

وما زاد من اهتمام الريال بخطف محرز، هو سعره في السوق الذي يعد في متناول الريال، حيث يقدر بـ40 مليونا، حسب ما جاء في “ليكيب”.

يشار أن محرز كان قد تألق بشكل ملفت في المواجهة الأخيرة لفريقه أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا، بعد ما حصل على ثاني أفضل تقييم لفريقه في اللقاء بـ (7.7)، خلف كيفن دي بروين (8.4)، رغم إضاعته فرصة سانحة للتهديف في الشوط الأول، مع تسديدة أخرى في القائم الأيمن في المرحلة الثانية، وأخرى جانبت القائم الأيمن لمرمى البلجيكي كورتوا.

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