ليفربول يجتاز فياريال بثنائية ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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وضع ليفربول قدماً في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 0/2، في ذهاب الدور قبل النهائي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني تقدم ليفربول بهدف جاء عبر النيران الصديقة، حيث سجل الإكوادوري بيرفس إستوبينان لاعب فياريال هدفاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 55.

وبات يكفي ليفربول التعادل السلبي خلال لقاء العودة، الذي سيقام على ملعب فياريال يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التأهل لنهائي البطولة التي توج بها 6 مرات كان آخرها عام 2019.

في المقابل أصبح يتعين على فياريال أن يتغلب على ليفربول بفارق 3 أهداف على الأقل إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء لقاء الإياب بفوز فياريال بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة بالتساوي على شوطين، وإذا استمر نفس الفارق في الأهداف سوف يسدد الفريقان ركلات الترجيح.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تجرى على ملعب دي فرانس بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

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