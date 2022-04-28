انتر يهدر فرصة الصدارة ويخسر أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتهت مباراة انتر ميلان وبولونيا بالجولة 20 من منافسات الدوري الإيطالي التي أقيمت على ملعب ريناتو دالارا، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

أحرز إيفان بيريشيتش هدف اللقاء الأول لصالح انتر ميلان في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، فيما تعادل لبولونيا ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28، وأضاف التقدم نيكولا سانسوني في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع بولونيا رصيده إلى 42 نقطة يحتل بها المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد انتر عند النقطة 72 في وصافة جدول الترتيب، ليهدر فرصة استعادة الصدارة، التي يحتلها غريمه اللدود ميلان برصيد 74 نقطة.

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