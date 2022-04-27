الاتحاد الإفريقي يدرس عودة النظام القديم لنهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عودة النظام القديم لبطولة دوري أبطال إفريقيا من خلال إقامة المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، مثلما كان الحال في السنوات الماضية.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، أن الفريق الداعم داخل الاتحاد الإفريقي لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب، يرى أن هذا القرار سيكون له فوائد تسويقية واقتصادية كبيرة، خاصة أن إقامة النهائي من مباراة واحد على أرض محايدة يقلص الحضور الجماهيري لهذا اللقاء.

وكان الاتحاد الإفريقي اعتمد خلال آخر عامين، إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فاصلة، تقام بإحدى الدول يتم تحديدها من قبل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الفرق الأربع المتأهلة إل الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن النسخة الحالية هي الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي، وبترو أتليتكو الأنجولي.

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