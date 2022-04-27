الاتحاد الأوروبي يدرس تعديلات على نظام مباريات دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يدرس إجراء بعض التعديلات على النظام المتبع في مباريات الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت التقارير، أن هذه التعديلات تتمثل في إقامة الدور نصف النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، بدلاً من إقامته بنظام الذهاب والإياب.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضاً في إقامة الدور نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة واحدة خلال نفس الأسبوع، ويطلق عليه أسبوع كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من عدم إقرار تنفيذ هذه الفكرة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن منظمة النادي الأوروبي ستضع كل ثقلها لتنفيذها.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق الفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4/3، كما حقق ليفربول الفوز على فياريال بنتيجة 0/2 في ذهاب نفس الدور.

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