سقط على ركبتيه.. ردة فعل جوارديولا على هدف فينيسيوس (فيديو)

المصدر: البيان

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سقط الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على ركبتيه، بعدما اقتنص البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني الكرة، وركض بها نحو مرمى السيتيسينز.

وتعرض ريال مدريد للخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3/4، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي في النتيجة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 53 من عمر المباراة، وبعد دقيقتين فقط من ثلاثية السيتيسينز نجح فينيسيوس في تقليص الفارق بالهدف الثاني لصالح ريال مدريد.

وبمجرد أن حصل فينيسيوس على الكرة ومر من فرناندينيو، سقط جوارديولا على ركبتيه، حيث أدرك أن الهجمة ستنتهي بهدف وقد كان.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

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