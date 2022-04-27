النني ينافس على جائزة لاعب الشهر في أرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تواجد لاعبه الدولي المصري محمد النني، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل الجاري، داخل صفوف الجانرز.

وتواجد النني في القائمة رفقة زملائه في أرسنال بوكايو ساكا، وإيدي نيكيتاه، وجرانيت تشاكا.

ويقدم محمد النني أداءً مميزاً مع أرسنال خلال المباريات الأخيرة، حيث ظهر اللاعب المصري بمستوى رائع خلال مواجهتي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، الأمر الذي دفع الجماهير للإشادة به.

وصنع النني هدفاً لصالح أرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد، التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الجانرز، ضمن منافسات الجولة 34 من «البريميرليغ».

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد الأحد المقبل على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث فاز في 19، وتعادل في 3، وهزم في 11 مباراة أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز