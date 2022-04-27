بالفيديو.. هدف عالمي بـ"تيكي تاكا" يابانية

المصدر: وكالات

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سجل فريق كيوتو سانغا، هدفا جميلا بطريقة "التيكي تاكا" التي يشتهر بها نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال المباراة التي جمعته بفريق كاشيوا ريسول ضمن منافسات الدوري الياباني الممتاز.

وتبادل لاعبو كيوتو سانغا الكرة على مدار دقيقتين، قبل أن تصل إلى أحد المهاجمين الذي سجل هدفا رائعا بعد هجمة منظمة لمس فيها معظم لاعبي كيوتو سانغا الكرة.

وكان حارس مرمى كيوتو سانغا، هو من بدأ الهجمة التي جاء منها الهدف، حيث جازف بتمرير الكرة لزميله من على خط المرمى، لكن تمت السيطرة على الوضع وواصل لاعبو فريق كيوتو سانغا تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء من أجل التخلص من الضغط الذي فرضه نادي كاشيوا ريسول، حتى استطاعوا إخراج الكرة على الطرف الأيمن من الملعب.

وتمكن بعدها لاعبو سانغا نقل الكرة بسرعة إلى الوسط ثم إلى حدود منطقة جزاء الخصم، حيث تم تهيئتها لزميلهم الذي راوغ المدافع ووضعها في المرمى.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان تمريرات "التيكي تاكا"، التي كان يشتهر بها برشلونة في حقبة مدربه السابق، بيب غوارديولا (2008/2012)، التي جعلت الفريق الكتالوني حينها يسيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية.

وتعتمد طريقة "التيكي تاكا"، على الضغط العالي، والاستحواذ على الكرة، واستخلاصها بسرعة بعد فقدانها، والتعامل مع الكرة بأفضل طريقة، والاحتفاظ بها قبل إحراز الأهداف.

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