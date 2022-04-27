تعرف على توقيت مواجهة اليابان والبرازيل استعداداً لمونديال قطر

المصدر: أ ف ب

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يواجه المنتخب الياباني نظيره البرازيلي في مباراة ودية تقام في العاصمة طوكيو في 6 يونيو المقبل، في إطار استعداد المنتخبين لنهائيات مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن الأربعاء الاتحاد الياباني لكرة القدم.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان في بيان "نحن سعداء للغاية للعب ضد البرازيل المصنف الرقم واحد في هذا الوقت حيث نبدأ استعداداتنا لكأس العالم" المقررة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأضاف "نريد بناء منتخب يتنافس مع المنتخبات التي تتصدر تصنيف فيفا من وجهة نظرهم ومن دون الخوف ولكن أيضاً مع احترامهم. أريد إظهار هذا الموقف في هذه المباراة".

ووقعت اليابان في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا أو كوستاريكا أو نيوزيلندا اللذين سيتواجهان في ملحق دولي في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يونيو المقبل.

وأحرز المنتخب البرازيلي الذي يواجه في المجموعة السابعة الكاميرون وصربيا وسويسرا كأس العالم خمس مرات آخرها عام 2002.

ويشارك "راقصو السامبا" في العرس الكروي في قطر كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، بعد أن نجح في إنهاء تصفيات قارة أميركا الجنوبية في صدارة المجموعة الموحدة من دون هزيمة، كما حقق رقماً قياسياً جديداً في عدد النقاط.

وتقام الودية على ملعب طوكيو الوطني، وهي واحدة من أربع مباريات استعدادية للمنتخب الياباني الملقب بـ"السامواري الأزرق".

كما تواجه اليابان ضيفتها الباراغواي في مدينة سابورو في الثاني من يونيو، إلى منتخبين آخرين لم يتم الافصاح عن هويتهما في 10 و14 منه في أوساكا.

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