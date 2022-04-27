بالفيديو..لاعب من برشلونة يتسبب في احراج لناديه بسبب رونالدو

المصدر: البيان

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احتفل فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة للشباب، على طريقة الاحتفال الشهيرة للنجم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للغريم التقليدي ريال مدريد، قبل أن ينقذ النادي الكتالوني الموقف.

وسجل لوبيز، هدفا رائعا من ضربة مقصية جميلة، ثم احتفل على طريقة رونالدو، من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح يديه والصراخ بأعلى صوته "SIII".

ونشر برشلونة الهدف الرائع للاعب الشاب على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النادي قام بتعديل الفيديو، من خلال حذف لقطة الاحتفالية، وفقاً لروسيا اليوم علما بأن المباراة تم بثها مباشرة على قناة النادي وانتشرت لقطة الاحتفالية بشكل واسع على مواقع التواصل.

يذكر أن رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي مانشستر يونايتد، هو الهداف التاريخي لريال مدريد، الغريم التقليدي لنادي برشلونة، حيث سجل للفريق الملكي 450 هدفا بين العامين 2009 و2018.

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