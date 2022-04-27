الجزيرة يخسر أمام الشباب السعودي في نهاية مشواره الآسيوي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى الجزيرة مشواره في دوري أبطال آسيا 2022 بالخسارة امام الشباب السعودي 0-2 في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات خلال لقاء الفريقين منتصف "الأربعاء" بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مباراة أشرك خلالها مارسيل كايزر مدرب الجزيرة العديد من العناصر الشابة بعد أن فقد فرصة التأهل قبل اللقاء لتكون محصلته 4 نقاط نالها بالفوز على مومباي سيتي الهندي والتعادل أمامه في لقاء الإياب في المركز الاخير بالمجموعة، بينما عزز الشباب صدارته برصيد 16 نقطة لينال بطاقة التاهل المباشرة لمرحلة دور الستة عشر من المنافسة في المجموعة الثانية والتي كان قد حسمها مبكراً، بينما حل مومباي سيتي الهندي "7 نقاط" ثانيا بعد فوزه بهدف على القوة الجوية الذي أحتل الترتيب الثالث.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء تفوق فيها الشباب خلال شوطي اللعب، وتمكن من حسم النتيجة في الحصة الثانية بهدفين عن طريق جون ماري وباولينيو في الدقيقتين 68 و 88 بينما وجد الجزيرة عدداً من الفرص لم ينجح في إستثمارها أبرزها فرصة لعمر تراوري في مواجهة المرمى خلال الشوط الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز