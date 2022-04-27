شباب الأهلي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل شباب الأهلي اليوم، إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا 2022، بتعادله مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

وبدأ فولاد بالتسجيل في الدقيقة 71، عن طريق شيمبا من ركلة جزاء، وتعادل شباب الأهلي، بهدف يحيى الغساني في الدقيقة 82، ليصل "فرسان دبي" إلى 10 نقاط، وينهوا مشوارهم في المركز الثاني في المجموعة، بينما حسم فولاد الصدارة برصيد 12 نقطة، علماً إنه كان قد حسم تأهله للدور الـ16، قبل مواجهة اليوم.

وساعد شباب الأهلي، وناساف الأوزبكي من المجموعة الخامسة، والريان القطري من المجموعة الأولى، في الحصول على البطاقات الثلاث المؤهلة لأفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا، خسارة القوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية، من بومباي سيتي الهندي 0-1، وخسارة التعاون السعودي في المجموعة الرابعة من باختاكور الأوزبكي 4-5.

وقدم شباب الأهلي، أداءً قوياً في الشوط الأول، وكاد أولسن، أن يسجل هدفاً في الدقيقة 14، لولا تدخل حارس فولاد شهاب كردان، وتحويل الكرة إلى ركنية، وأجرى بعدها شباب الأهلي، تغييراً اضطرارياً لإصابة لاعبه كارتابيا.

ومرر عمر عبد الرحمن "عموري"، كرة بينية في الدقيقة 36، إلى عزيز غاييف، والذي سددها قوية علت العارضة، وسدد حارب سهيل، كرة سهلة من خارج منطقة الجزاء بين يدي حارس فولاد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وتراجع أداء شباب الأهلي في النصف الأول للشوط الثاني، وأجرى الفريق تغييراً اضطراريا بخروج ماجد حسن للإصابة، ونزول عيد خميس، والذي تسبب بركلة جزاء لفولاد، وسجل منها شيمبا هدفاً للفريق الإيراني في الدقيقة 71.

ونجح البديل يحيى الغساني، في إدراك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 82، مستفيداً من كرة وصلته بالخطأ من مدافع الفريق الإيراني، لينفرد الغساني بالحارس ويضعها لحظة خروجه من مرماه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز