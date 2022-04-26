مبابي وديمبلي وبوجبا وديبالا يشعلون الميركاتو الصيفي

المصدر: وام

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بعدما فجر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي واحدة من المفاجآت الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة برحيله في صيف 2021 عن صفوف برشلونة الإسباني الذي ارتبط به لسنوات طويلة يسيطر القلق حاليا على عدد من الأندية الأوروبية من تكرار الأمر نفسه مع لاعبيها البارزين.

كانت صفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قد فرضت نفسها بقوة على سوق انتقالات اللاعبين قبل بداية الموسم الحالي رغم رحيل اللاعب عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعدما فشلت جميع المحاولات للوصول إلى صيغة مالية ترضي الطرفين.

لكن نهاية الموسم الحالي قد تكون بداية لأكثر من صفقة مهمة على النهج نفسه في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم هذا الموسم ما يمنحهم فرصة الرحيل عن أنديتهم دون أي مقابل لهذه الأندية.

والمثير للدهشة أن باريس سان جيرمان الذي خطف ميسي في صيف العام الماضي قد يكون أحد ضحايا الميركاتو القادم حال استقر مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي على الرحيل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن الوجهة التي سيختارها لنفسه والتي تبدو معلومة إلى حد كبير من خلال محاولات ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط هجومه بأفضل لاعب شاب في مونديال 2018 بروسيا.

ومع اقتراب نهاية الموسم لمختلف الدوريات العالمية الكبرى وحسم اللقب فعليا في كل من فرنسا و ألمانيا و الاقتراب كثيرا من حسم الإسباني تتوالى التقارير ويزداد الجدل حول مصير العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وفي مقدمتهم كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومواطنه عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ما ينذر بـ"ميركاتو" ساخن للغاية.

وترصد "وكالة أنباء الإمارات" /وام/ في التقرير التالي القيمة السوقية وأرقام أغلى 10 لاعبين حسب موقع "ترانسفير ماركت" والذي تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، ولم يتم الإعلان رسميا عن تجديد عقودهم أو انضمامهم لأي فريق جديد استعدادا للموسم الجديد.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبين العشرة 477 مليون يورو وهم..

1- الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، وتبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو، وشارك مع فريقه هذا الموسم بجميع البطولات في 42 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 22 هدفا ويعتبر أحد أبرز مهاجمي العالم حاليا حيث ساهم بقدر هائل في فوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا وتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

2- الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 55 مليون يورو وشارك هذا الموسم مع فريقه في 27 مباراة بجميع البطولات وسجل خلالها هدفا واحدا وصنع تسعة أهداف لكنه يظل من أهم لاعبي خط الوسط في العالم وقد يجد فرصة أفضل للسطوع حال رحل عن مانشستر يونايتد المتأزم.

3- الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، وخاض 35 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

4- الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي /40 مليون يورو/ وشارك مع فريقه هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6 أهداف .. كما يمثل أحد أهم العناصر في صفوف منتخب بلاده، وقد يرغب في الانتقال لناد آخر يمنحه مزيدا من البريق قبل مونديال 2022 ، في ظل تراجع مستوى يوفنتوس عما كان عليه في السنوات الماضية.

5- الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي /35 مليون يورو/، وقد شارك مع فريقه في 47 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل خلالها 5 أهداف ، وصنع 4 أهداف ، كما يعتبر واحدا من أهم لاعبي المنتخب الألماني خلال رحلة إعادة بناء الفريق في الفترة الماضية ويبدو اللاعب على غرار مبابي في طريقه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

6 - الدنماركي أندرياس كريستينسن لاعب تشيلسي /35 مليون يورو/ ، وخاض مع فريقه 33 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم وسجل خلالها هدفين، وصنع هدفا واحدا.

7- الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة /30 مليون يورو/ ، وخاض مع فريقه 28 مباراة هذا الموسم وسجل خلالها هدفين، وصنع 11 هدفا.

8- الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب تورينو الإيطالي /28 مليون يورو/، وشارك مع فريقه في 19 مباراة فقط هذا الموسم وسجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

9 - الفرنسي أبو بكر كامارا لاعب مارسيليا الفرنسي /25 مليون يورو/ وخاض مع فريقه 42 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم وسجل خلالها هدفا واحدا وصنع مثله.

10- الألماني ماتياس جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ /24 مليون يورو/ وخاض مع فريقه 30 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.



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