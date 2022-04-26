بايرن ميوينخ يحدد بديل ليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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أكدت تقارير ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ استقر على بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الألماني، الذي ينتهي تعاقده مع البافاري بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني مطلع الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية فإن بايرن ميونيخ، وضع سيباستيان هالر مهاجم نادي أياكس الهولندي كبديل محتمل لمهاجمه ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة أن البايرن مازال مهتماً بتجديد عقد ليفاندوفسكي واستمراره مع العملاق الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ يروا أن الإيفواري سيباستيان صاحب الـ 27 عاما، سيكون قادرا على تعويض ليفاندوفسكي حال رحيله، خاصة انه يجيد في مركز 9، كما أن صفقة شرائه لن تكبد خزينة النادي الألماني الكثير من المال.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي بايرن ميونخ بدأوا اتصالاتهم بالفعل مع وكلاء هالر، من أجل التفاوض حول ضم اللاعب في الصيف المقبل مقابل 40 مليون يورو يحصل عليها أياكس، فيما يحصل اللاعب على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ونجح سيباستيان في إحراز 33 هدفاً مع أياكس هذا الموسم بجميع المسابقات، كما صنع 9 تمريرات حاسمة.

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