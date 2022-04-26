بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يجدد عقد رونالد أراوخو

المصدر: البيان

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أعلن نادي برشلونة تجديد عقد مدافعه الدولي الأوروجواياني رونالد أراوخو، حتى عام 2026.

ووضع برشلونة شرط جزائي في عقد أراوخو الجديد بقيمة مليار يورو، للحفاظ عليه من إغراءات الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه.

وكانت تقارير صحفية عالمية أكدت أن هناك ثلاثة أندية تسعى للتعاقد مع أراوخو، وهي يوفنتوس وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وبدأ مسؤولو برشلونة مفاوضاتهم مع أراوخو خلال الأسابيع الماضية بهدف تجديد عقده في ظل المستوى المتميز للمدافع الشاب.

وتمكن مسؤولو برشلونة من الوصول لاتفاق مع اللاعب الأوروجواياني بخصوص تجديد عقده، ليستمر بين صفوف النادي الكتالوني حتى عام 2026 بعدما كان ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2023.

يذكر أن برشلونة وضع شرط المليار يورو من قبل في عقد نجمي الفريق أنسو فاتي وبيدري، خلال تجديد عقدهما في الأشهر القليلة الماضية.

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