ميلان يستهدف التعاقد مع رياض محرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن سعي ميلان للتعاقد مع محرز، يأتي تزامناً مع اقتراب انتقال ملكية النادي الإيطالي إلى مستثمرين جدد.

وأكدت السفارة البحرينية في بريطانيا خلال وقت سابق، إن شركة "إنفستكورب" ومقرها في البحرين دخلت في مفاوضات لشراء ميلان، مقابل مليار و100 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الجديدة لميلان، تعتبر محرز حجر أساس المشروع الجديد في سان سيرو، مضيفة أن النادي الإيطالي يسعى للدمج بين عناصر الشباب والخبرة في صفوفه خلال المرحلة المقبلة، من خلال وجود إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز وفيكايو توموري وماينان ورافاييل لياو من الشباب، وأوليفييه جيرو وزلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كاير من عناصر الخبرة.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيرحب ببيع محرز خاصة أن اللاعب ليس لديه رغبة في تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023.

الجدير بالذكر أن اسم محرز ارتبط مؤخراً بناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث أشارت تقارير إلى اهتمام الناديين بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

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