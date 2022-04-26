محمد صلاح: الألقاب أهم من الإنجازات الشخصية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه لديه شعور بتحسن مستواه بشكل كبير هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يسعى دائماً لتسجيل الأهداف ومساعدة زملائه كذلك، من خلال تقديم التمريرات الحاسمة لهم.

وقال محمد صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى أن مستواي يتحسن كثيراً، الموسم قبل الماضي سجلت 19 هدفاً بالدوري الإنجليزي وصنعت 10 أهداف أخرى، وفي موسمي الأول صنعت 10 أهداف، لذلك أشعر بتحسن كبير مع كرة القدم".

وتابع: "أحاول دائماً تسجيل الأهداف وصناعتها، ولكن أكرر ما تحدثت عنه من قبل، أهم شيء هو مساعدة ليفربول على الفوز بالألقاب، الألقاب أهم من الإنجازات الشخصية، وأنا أفعل ذلك".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، كما يعتبر صلاح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بصناعته 14 هدفاً، ويأتي بعده زميله بليفربول أرنولد بـ 12 هدفاً.

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