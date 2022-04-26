محمد صلاح يكشف عن أهدافه الجديدة مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن أهدافه التي يرغب في تحقيقها مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرغب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع ليفربول، وكذلك الدوري الإنجليزي، هذه هي أهدافي الآن".

وتابع: "أسعى لتجدد شعوري بتحقيق دوري الأبطال مرة أخرى، كان أمراً لا يُصدق ولحظات رائعة، لذلك أسعى لتكرار الأمر".

وأختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلاً: "كان شعوراً مميزاً عندما خضنا جولة بالحافلة احتفالا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، هذا التتويج كان مختلفاً في ظل الظروف الصعبة التي سيطرت على أجواء المنافسة في هذا العام، بسبب جائحة كورونا".

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